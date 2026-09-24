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हम कुटज हैं

Anita Chaturvedi

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                            हम कुटज हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कुटज हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथरीली धरती के वासी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप मिले या धूल मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी रहते हँसते-हँसते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के विश्वास के वासी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न माँगी हमने छाँह किसी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मेघों का दान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मिट्टी ने स्थान दिया बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे ही सम्मान लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी धरती, तीखी धूपें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी ऋतुएँ आईं-गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने अपनी जड़ों के बल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की राहें नई गढ़ीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी आई—डटे रहे हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झंझा आई—हँसते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे कितने डाल-पात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी हम तो बढ़ते रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वैभव का मोह हमें है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अभाव से कोई भय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने श्रम पर विश्वास हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना पथ—अपना ही निश्चय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सहारे की याचना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न भाग्य को देते दोष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर अग्नि जलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में भरते संतोष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो विपदा से आँख मिलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पथ पर बढ़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे ही इस संसार-वन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे अर्थों में कुटज हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कुटज हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख यही संसार को देते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन केवल सुख में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्षों में भी खिलते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी चाहे कठोर मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम चाहे रूखा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके भीतर जीने का बल—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका हर दिन सुंदर हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम कुटज हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार नहीं स्वीकारेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर पर भी जड़ें जमाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से का आकाश सँवारेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिता चतुर्वेदी 'मनस्वरा'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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41 मिनट पहले

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