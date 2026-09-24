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प्रेम, क्षमा और संवेदना से बुझता है।

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दावानल ~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह आग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल जंगल में नहीं लगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भीतर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दावानल धधकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी लकड़ियों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पुराने रिश्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अधूरे संवाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनकहे शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप जमा होते रहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी-सी चिंगारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ जला देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरों में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दावानल है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की महत्वाकांक्षा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की ईर्ष्या में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँखों में पलते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतहीन लालच में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम पेड़ों को बचाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभियान चलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य के भीतर जल रहे जंगल को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन बचाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी विचित्र बात है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ जलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो धुआँ दिखाई देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य जलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वह मुस्कुराता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भीतर का दावानल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना फैल जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बचा नहीं रहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई हरापन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई छाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई पक्षी का गीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वह पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आख़िर मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना सन्नाटा कब उग आया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंगारी बनने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम शब्दों को समझ लेते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध बनने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन को पढ़ लेते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आग फैलने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बूँद संवेदना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख देते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगल का दावानल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा बुझा सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन का दावानल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम, क्षमा और संवेदना से बुझता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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