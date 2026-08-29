आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bus itni-si baat
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

बस इतनी-सी बात

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बस इतनी-सी बात~
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सामने बैठी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी बहुत दूर लगती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही कमरे में होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी और शहर में रहती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खामोशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल की बंद स्क्रीन जैसी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ सामने है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोई संदेश नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बार-बार सोचता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर कहाँ चूक गया मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस छोटी-सी बात ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे मन में इतना बड़ा तूफ़ान भर दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा कम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद ज़्यादा दिखाई देती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद चाहती हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं तुम्हें समझूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ मनाऊँ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सारे तर्क किनारे रख दिए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई सफ़ाई दूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अपनी जीत की कोशिश करूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हाथ जोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना कहना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बहस जीतने से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे को समझने से बचते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें भी तो पता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दोनों परिपूर्ण नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मेरी आवाज़ ऊँची होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तुम्हारी चुप्पी गहरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर प्रेम का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार सही होना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्रिय के दुख के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप झुक जाना भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो छोड़ो न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह रूठना, यह दूरी, यह मौन...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ आज फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी शर्त के बात करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपनी शिकायत कहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी गलती मान लूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में आँसू आ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘सॉरी’ से नहीं सँवरते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक सच्ची नज़र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्पर्श
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और थोड़े-से प्रेम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से जीवित हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree