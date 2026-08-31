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नदियों का कल-कल संगीत उठा

Anita Chaturvedi

Anita Chaturvedi

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                            भरा-भरा सा आज गगन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यासी धरती मुस्काई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों के सूने किनारे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से लहरें आईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतु वर्षा की लेकर अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठी-सी सौगात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई देखो भादों लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिमझिम वाली बरसात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँदों ने जब धरा चूम ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महकी माटी सारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली के आँचल में फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज गई दुनिया प्यारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों का कल-कल संगीत उठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूम उठा हर किनारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर नाचे वन-उपवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमका नभ का तारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे पत्तों पर मोती बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँदें लगीं झिलमिलाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भादों की इस मधुर ऋतु में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी लगा मुस्कुराने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यासी आँखों ने पा ली जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की सौगात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती के हर कण में गूँजी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा की मधुर बरसात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अनिता चतुर्वेदी ‘मनस्वरा’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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