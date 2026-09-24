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गर्दिश में सितारा

anil shah

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                            अभी गर्दिश में है सितारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अंजाम को देख लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई देखकर मुँह न मोड़ना इस महफ़िल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझ पर कोई इल्ज़ाम न देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं हुई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरा कोई हिसाब न कर देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखी क्यों रहते हो इस ज़िंदगी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ मिलता है जुस्तजू से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मुकाम हम ख़ुद लिखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के भरोसे हम कहाँ जीते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तमन्ना कर कि कुछ न मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं कि ख़ुदगर्ज़ी में जले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो अपनी ज़िंदगी से मोहताज हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह दिखावा न करो कि हमसे कोई ज़्यादा बेबाक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहताज न बनो किसी के इतने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि ज़िंदगी से भीख माँगने लगो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ज़माने से लड़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर बात दिखाते नहीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी रंजिश में हैं तराने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ुर्सत में बदलेंगी हवाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू आवाज़ तो दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तक़दीर भी बदल सकते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम वो हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पत्थर को भी पानी में बदल सकते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अनिल शाह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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