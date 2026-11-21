याद आती रहीं तब तब उन बेगानों की बातें

इतनी भी बुरी थीं नहीं अफसानों की बातें

कुछ फायदे की भी थीं नुकसानों की बातें

माना हकीकतों से बहुत दूर ख्वाब थे

दिलकश मगर बहुत थीं वो ख्वाबों की बातें

माहौल में जिंदादिली लाना था लाजमी

हम करते रह गए थे मुलाकातों की बातें

ये इल्म था मुझे कि तुम निभा न सकोगे

फिर भी सुकून देती रहीं वादों की बातें

बहलाने दिल हमने किया वक्त जो जाया

आती हैं अब भी याद कितने यादों की बातें

अपनों ने दुखाया है जब जब भी मेरा दिल

याद आती रहीं तब तब उन बेगानों की बातें

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23 मिनट पहले