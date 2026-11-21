इतना ही गम रहा कि तेरा गम नहीं मिला

इतना ही गम रहा कि तेरा गम नहीं मिला

मौसम मिला भी तो मुझे सावन नहीं मिला

हर फूल को मिलती रही तितली नई नई

कांटों को आज फिर कोई दामन नहीं मिला

हूं वो चमन जिस पर नहीं आई कभी बहार

वो जंग जू हूं जिसे कि दुश्मन नहीं मिला

जेवर से लदी फिरती हैं महलों में कुछ मुनाफ

कितने बुतों को,अब भी पैरहन नहीं मिला

आवारा कर गई कोई बहकी हुई हवा

जो बांध ले मुझको कोई बंधन नहीं मिला

तुझसे कोई खेले, है बात रश्क की मगर

वो कैसे खेलता,जिसे बचपन नहीं मिला

कतरा के मुझसे जाते रहे, जाने कितने लोग

कुछ लोगों से तो मैं भी आदतन नहीं मिला

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23 मिनट पहले