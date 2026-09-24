अपने दिल की बात

इक आंधी ने बस क्या जरा झकझोर दिया है

वे छोड़ने चले हैं हवाओं से ताल्लुकात

इतनी बेताबियां कभी अच्छी नहीं होतीं

हर बात में ले आते हैं वो अपने दिल की बात

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एक घंटा पहले