अंतिम निर्णय

फिर सोच रहा हूं कि अब तो छोड़ दूं उसे

उसको,जो आज तक भी हाथ आ नहीं सका

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले