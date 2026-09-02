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जो किसी खेल में जादू की महारत

Anil Pandey

Anil Pandey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हर देश में ही होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वतन पर मर मिटने वाले लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ गद्दार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का रंग भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ बाप पर कुर्बान संतानें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मां बाप जो अपने बच्चों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को देखना चाहते हैं आकाश को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिट्टी में होते हैं ऐसे सपूत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीन दुखी लोगों का संताप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरने को व्याकुल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मिट्टी से बन जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे खिलौने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसी खेल में जादू की महारत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हासिल कर लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ ऐसे लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कर देते हैं आविष्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मानवता के आंसू पोंछते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परन्तु सिर्फ हिंदुस्तान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैदा होते हैं धर्म योद्धा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो देश विदेश में भटके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता को दिखाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य, प्रेम, ईश्वर की राह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनसे प्रेरणा पाते हैं दुनिया भर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग, भक्ति रस के पान के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चले आते हैं अपनी आध्यात्मिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिपासा को शांत करने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रम जाते हैं यहां की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन माटी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरने को जीवन का संताप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ के अप्रतिम ग्रंथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समेटे हैं अपने में अथाह ज्ञान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भौतिकवादी आवरण से दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई दुनिया यहां छुपी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको देख पाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी भाग्यशाली की पारखी नजरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पाकर वो हो जाते हैं कृतकृत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेशक सिर्फ इसीलिए है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा भारत देश महान
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
28 minutes ago

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