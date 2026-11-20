छोटी उम्र के तजुर्बे

क्यों इतने तजुर्बे दिए इस छोटी सी उम्र में

क्यों जिंदगी ने हमें इस काबिल समझ लिया ।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

34 मिनट पहले