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जलती क्या आग बस समां धुआं धुआं हुआ

Anil Pandey

Anil Pandey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सीने से मेरे निकला भी क्या क्या दबा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जी खोल कर जीने का मन जब भी बना लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोना न हो तो कैसे न हो बात कितनी साफ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीशे का हो कर भी आदमी है पत्थर बना हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको भी मिलें मंज़िल कुछ अलहदा,बुलंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखता है ख्वाहिश आदमी राह में रुका हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज से उजाले की चाह थी उन्हें बेशक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाती बिना चिराग़ है जिनका बुझा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों को भा गया था जो कैसे बदल गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों में मेरे ठहरा है वो मंजर रुका हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता हुआ उसे मैं याद करता हूं अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोए बिना,गुमसुम सा जो मुझसे जुदा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसात थी,जंगल था,और थी रात अंधेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलती क्या आग बस समां धुआं धुआं हुआ
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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