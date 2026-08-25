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मनुष्य जीवन एक उपहार

Anil Kumar

Anil Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            धन्यवाद प्रभु!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जीवन के लिए धन्यवाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य का जन्म देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिया आपने अनुपम वरदान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्यवाद उस भारतभूमि का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ तपस्वियों ने तप किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महात्माओं ने ज्ञान बाँटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषियों ने सत्य का मार्ग दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्यवाद उस सनातन संस्कृति का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जीवन का अर्थ सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म, धर्म और सत्य के पथ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलने का संदेश सुनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्यवाद उस परिवार का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें जन्म मिला संस्कारों के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ ईश्वर का नाम मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धर्म ने थामा जीवन का हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्यवाद उन लोगों का भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके बीच भेजा हे भगवान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सुख-दुःख में साथ खड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बनते जीवन की पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन्यवाद इस स्वस्थ शरीर का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाक, कान, मुख, हाथ और पैर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों से सुंदर जग देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानों से सुने ज्ञान के स्वर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि दी ऐसी हे दाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही-गलत को समझ सकूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कर्मों को शुद्ध बनाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को सार्थक कर सकूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन माँगूँ, न यश माँगूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी कृपा बनाए रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसें चलती रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे शुभ कर्म कराते रहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दुखी के आँसू पोंछूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी निराश को आशा दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा, सत्य और प्रेम की राह पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन अपना जीवन साधूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जीवन केवल भोग नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रभु की दी हुई साधना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर श्वास में आपका स्मरण हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कर्म में आपकी भावना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन की संध्या आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कोई पश्चाताप न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों की गठरी हल्की हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हृदय में कोई संताप न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे प्रभु! ऐसी बुद्धि देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह-माया से ऊपर उठ जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्कर्मों की ज्योति जलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर आपको पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म-मरण के इस चक्र से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आपकी कृपा से पार हो जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार मिटे, आत्मज्ञान मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंततः आपमें ही विलीन हो जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे प्रभु!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ मिला, आपका दिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ हूँ, आपकी कृपा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अंतिम प्रार्थना इतनी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर साँस आपकी भक्ति बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कर्म मानवता की सेवा बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरा जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके चरणों में समर्पित हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ॐ नमः शिवाय। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि ॐ तत्सत।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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