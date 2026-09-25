देशभक्ति का ढोल पीटते

बड़े-बड़े नेता देखे हैं

सुने बहुत उनके भी भाषण,

पर उनमें वह शक्ति नहीं है

जो कर ले पागल की होड़ ।



देशभक्ति का ढोल पीटते

और विकास की बीन बजाते,

पर विचलित होते हैं मग से

नहीं लग पाता है जब जोड़ ।



नेता जिस दिन शोर मचाते

पागल से ज्यादा चिल्लाते,

हार मगर जाते हैं फिर भी

हो जाता जब भंडाफोड़ ।



प्यारे तुम पागल हो जाओ

ना पागलपन का ढोंग रचाओ,

नहीं बचोगे नाटक करके

पड़ेंगे कोड़े नहीं तो कोढ़ ।

- आनन्द गुर्जर सहोदर

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35 मिनट पहले