पर इन सब से बढ़कर कोई

बड़े-बड़े पागल हैं जग में

नेता अफसर और कवि हैं,

गर इतिहास उठाकर देखो

अलग-अलग उनकी श्रेणी हैं ।



कोई किसी के ध्यान में बैठा

कोई ढाल तलवार ले बैठा,

कुछ तो टट्टू अलग मिलेंगे

व्रत संयम के नेमी हैं ।



कुछ सिद्धांत धर्म को लेकर

कुछ बुनियादी बातों को,

आए हैं ऐसे भी जग में

नाव जिन्हें अब खेनी है ।



पर इन सब से बढ़कर कोई

और भी पागल हो जाए,

तो वह जब मैं मिल जाएगा

फटेहाल में प्रेमी है ।

- आनन्द गुर्जर सहोदर

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34 मिनट पहले