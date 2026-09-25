शोषित का भी शोषण करते

क्या करना है क्या धरना है

सबको ही एक दिन मरना है,

फिर क्यों छीने किसी की रोटी

मेहनत से जो मिले तमाम ।



जुटा रहे हैं हम भी वैभव

चाहे तन ढाका हो हाफ,

दुःख सहकर हम मर जाएंगे

न जिए जिंदगी सुखी तमाम ।



शोषित का भी शोषण करते

हम जग में पागल से फिरते,

हम गरीब मजदूरों का भी

खून चूसते आठों याम ।



जीवन यूं ही गवाया हमने

चलते रहे भेड़ सी चाल,

पागल मानव हुआ सहोदर

क्यों पीता है झूठा जाम ।

- आनन्द गुर्जर सहोदर

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28 मिनट पहले