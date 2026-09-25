तू अपने को समझ कर पागल

कलम तुम्हारी व्यर्थ चली है

जीव तुम्हारी व्यर्थ हिली है,

वो ना पाए क्रांति बीज तुम

कभी नहीं तू रहा कवि है ।



तू डरता है किसी के आगे

कलम किसी की नौकर है,

तो समझो अब सरस्वती को

तभी लगे हुए शनि हैं ।



तू गागर में सागर भरना

या सागर को गागर में,

मगर कभी ना ठंडी होवे

तेरे मन में आग लगी है ।



तू अपने को समझ कर पागल

राग अलाप ले मनमाना,

सुनता नहीं है कोई सहोदर

सबको अपनी-अपनी पड़ी है ।

- आनन्द गुर्जर सहोदर

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33 मिनट पहले