नायक और कभी खलनायक

योगी और महायोगी से

बढ़कर भी मानव है जग में,

उनके गुण में कैसे गाऊं

वह तो है गागर में सागर ।



द्वन्दों की झाड़ी से हटकर

विचर रहे हैं वह भी जग में,

नहीं कहीं पर ठौर ठिकाना

चल देते हैं फोड़ के गागर ।



कवि भिखारी कवि सिपाही

नेता अफसर बन जाते हैं,

लटका कर कंधों पर चीथड़े

हो जाते सभी के लायक ।



नायक और कभी खलनायक

कभी नालायक बन जाते हैं,

जग में हीरो एक अकेला

लगता है मुझको तो पागल ।

-आनन्द गुर्जर सहोदर

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