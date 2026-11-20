चमकती दमकती ठहरी मैं मंजिल पर

भोर की लालिमा

सांझ की श्यामल घटा

रात सितारों भरी छटा

उज्ज्वल प्रज्ज्वल

राहों से गुजर कर

चमकती दमकती

ठहरी मैं मंजिल पर

पहुँच कर

कोई और नहीं

अनामिका हूं ।।

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एक घंटा पहले