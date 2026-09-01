और फिर एक कविता लिखता हूँ |

अलसाई शामें, जागती रातें,

बीतते लम्हे, टूटते ख्वाब,

टूटकर बिखरता मैं,

बिखर कर सिमट ता हूँ,

और फिर एक कविता लिखता हूँ |

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एक घंटा पहले