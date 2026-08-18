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कुछ दूर तक

Amit Mamgain

Amit Mamgain

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                            बारिश की कुछ बूँदें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आ गिरती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी रस्सी पर…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी रस्सी पर सरकते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे से जा मिलती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ चलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे में घुलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साथ नीचे गिर जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता हूँ कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद ज़िंदगी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसी ही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी में कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे साथ चलने लगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर तक…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उनके साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी बाँटते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द बाँटते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें अपना कुछ हिस्सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये साथ यूँ ही चलता रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ज़िंदगी की रस्सी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िरी सिरे तक नहीं चलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वक़्त आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रास्ता ख़त्म नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस साथ छूट जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पहले गिरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई थोड़ा देर से…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी रस्सी पर ठहरे हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना सोचते रह जाते हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो साथ थे…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही ज़िंदगी है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर साथ चलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे में घुल जाना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी शिकवे के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने हिस्से की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीन पर गिर जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साथ का मक़सद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा साथ रहना नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इसलिए मिलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हमारी यात्रा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दूर तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे साथ चल सकें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब वे चले जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उनके साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चली हुई वह थोड़ी-सी दूरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर रह जाती है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अमित ममगाई
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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2 घंटे पहले

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