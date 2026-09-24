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रिश्ते कितने नाज़ुक

Amit Kumar

Amit Kumar

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                            "रिश्ते कितने नाज़ुक..."
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते कितने नाज़ुक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने हल्के होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों से नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस भावों से बहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो आँखों में आए आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन रिश्तों में छलकते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खुशी बनकर मुस्काते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी दर्द बनकर बरसते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते कोई बंधन नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो दिल की आवाज़ होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ शब्द भी मौन हो जाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं ये सबसे खास होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरा संभालकर रखना इन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये काँच से भी नाज़ुक होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सच्चा अपनापन मिल जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उम्रभर के लिए खूबसूरत होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि रिश्ते निभाए नहीं जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते महसूस किए जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जहाँ भाव सच्चे हों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं रिश्ते जिंदगी से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यादा करीब होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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