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रिवायतें आज नहीं तो कल बदलेंगी

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            रिवायतें आज नहीं तो कल बदलेंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ठहरी हुई तस्वीरें भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपना रंग बदलेंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बदल गईं ज़माने के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कहावतें अब क्या कहें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की करवट के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी ज़ुबाँ ठहरती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ साहिब!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनवाई का जो दौर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी अदायगी भी अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और रंग बदलेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काला हो या गोरा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई रंग अपना कहाँ होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रंग भीतर उतर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो सब पर चढ़ा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, शायद मोहब्बत ही का ज़िक्र है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उस एक अनजान शख़्स के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लबों पर हर वक़्त थिरकता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी उसी एक का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरीद होता चला गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे तो कभी कह न सका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आपसे ही जाने क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज यह राज़ कह चला गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अँधेरों में बसर कर रहे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर अपनी ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजालों की जानिब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वे भी आ गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जो हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर से लुभाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कुछ उनके अख़लाक़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें भी लुभा गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कमनसीबी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या खुशनसीबी अपनी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुदा जाने!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब, किस पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सी रहमत फ़िदा हो जाए उसकी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के हिस्से में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह देर से आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर आती ज़रूर है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की राह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात लंबी होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हर रात के सीने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सवेरा ज़रूर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसका करम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तो अपना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाक़ी सब तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की लिखी हुई कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम्हें क्या कहूँ, अमित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जो दायरा क़ायम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही मेरी पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी राह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरा विश्वास है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि रंग बदलते रहें ज़माने के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात बदलते रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग बदलते रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत का दिया जलता रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि आख़िर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ बदल जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक चीज़ रह जाती है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका करम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी करम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना होना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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