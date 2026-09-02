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Amit Kumar

Amit Kumar

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                            उस दिन तुम्हारे जाने के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने न चाहते भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिर जाने दी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हाथों से कलम, सोच लिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नहीं लिखूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी याद में कोई कविता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जिद भी छोड़ दूंगा कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुस्तक मुकम्मल करूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन कविताओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लिखता हूँ, बस तुम्हारे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बदलूंगा हर दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलदस्ते का बासी फूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़े फूल बहकाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता लिखने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जीना चाहता हूँ अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन लोगों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कविता लिखने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जद्दोजेहद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार बार पलायन नहीं करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत के धुंधले गेह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चाहता हूँ जैसे बने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुड़ा लूं कविता करने की लत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना यह लत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी गहरा चुकी है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुटना सहज नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर, कुछ तो होगा विकल्प
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो होगा जिसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निजात पाई होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता लिखने की लत से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, मेरी मुश्किल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता लिखने में कोई परहेज नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर, तुम्हारी याद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविता कर थक चुका है मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकरसता सी आने लगी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन कविताओं में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लिखता हूँ तुम्हें याद कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अमित कुमार मिश्रा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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