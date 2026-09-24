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कुछ ख़्वाब थे जो आँखों के सामने ही राख हुए कुछ मह्र ओ नक़्श थे

Amit Kumar

Amit Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हम जो भी थे, वो भी न हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस वक़्त की आँधी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आबाद हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बर्बाद हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब थे जो आँखों में पलते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाब थे जो आँखों के सामने ही राख हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मह्र ओ नक़्श थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हुनर थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की धूप में तपते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तपकर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और दिलशाद हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ काँटों की फ़ितरत थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो चुभे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ज़ख़्म दे गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द दे गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ ऐसे मिले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ज़ख़्म देकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का हुनर सिखा गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी फूलों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी काँटों से शिकायत नहीं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाए तो क्या हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुशबू बनकर लौट आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमसे छीनती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही हमें भीतर से गढ़ती भी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमें तोड़ती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कहीं न कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें नया आकार देती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज नहीं तो कल समझोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दुनियादारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कारगुज़ारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन रास्तों से तुम भागते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर उन्हीं रास्तों पर चलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप से मिलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी बचते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्तों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद सबसे ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बचने की कोशिश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी शामें ख़ामोश हुईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी रातें बेआवाज़ हुईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने ख़्वाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में ही दफ़्न हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कितने अरमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के दरवाज़े पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकर वापस लौट गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने जिस बुत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिद्दत की माला जप जपकर पूजा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा उससे भी पूछो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी चौखट पर झुकने वालों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने घर आबाद हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कितने दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजदे में ही बर्बाद हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर शिकवा भी क्या करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो होना था सो हो गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूटना था छूट गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जाना था चला गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर काहे का रोना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झरने की क़िस्मत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों से गिरना ही तो लिखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर गिरना उसकी हार कहाँ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही गिरता हुआ पानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थरों से टकराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साज़ बन जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही बिखरती हुई बूँद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी प्यासे की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास बुझाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटना भी ज़रूरी होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरकर यह जानने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हमारे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे भी बड़ा कोई अस्तित्व है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गिरावट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई उड़ान छिपी होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनकही दास्तान होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ख़ामोशी के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जन्म लेता हुआ गीत होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद इसी लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने ज़ख़्मों से नाराज़ नहीं हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने मुझे रुलाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मुझे गहरा भी किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने मुझसे लोग छीने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मुझे मेरा आप भी दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने मुझे अकेला किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसी तन्हाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपने भीतर की आवाज़ सुनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस सोने की हसरत में ऐ दोस्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितने दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही दिल ए बर्बाद हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर याद रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर टूटना अंत नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बिछड़ना विराम नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते छूटकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें पूरा कर जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग दूर होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर रह जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भरते नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हमारे साथ जीना सीख जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गालों तक पहुँचने से पहले ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुआ बन जाते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हूँ किसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने तो मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कहा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी और का हो जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें कभी आया ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने मोहब्बत को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत की तरह जिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिसाब की तरह नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पाने की शर्त रखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न लौटने की उम्मीद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दिल दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल से दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस खोने पाने की उलझन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ खोया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ख़ुद को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपना साया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी की याद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी अपनी ही परछाईं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया रिश्ता बनाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आख़िर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बहुत दूर निकलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे मुड़कर देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ज़िंदगी ने मुस्कुराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना कहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तुम अंत समझ रहे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं से तो शुरुआत थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे टूटने में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा बनना छिपा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे बिछड़ने में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा मिलना छिपा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी ख़ामोशी में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पूरी ग़ज़ल पल रही थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर आज दिल भारी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे भारी रहने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुरंत शब्द देना ज़रूरी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्दों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की गोद में सोने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल जब सुबह होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद वही आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज आँसुओं से भरी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नई रोशनी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान लेंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वही हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज किसी का हाथ ढूँढ़ रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल किसी गिरे हुए को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठाने के लिए बढ़ेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वही दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज बिखरा पड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल किसी और के अँधेरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीया बनकर जलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो टूटकर भी बच जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही असली मज़बूती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रोकर भी मुस्कुरा देता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही असली ज़िंदगी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो खोकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत पर यक़ीन रखता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आज अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी अपना नहीं लगता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो घबराना मत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त की नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी एक किनारे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरती नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम लहरों में हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल किनारा भी तुम्हारा होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज रास्ता धुँधला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल मंज़िल का चेहरा भी साफ़ होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चलते रहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके हुए सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर चलते रहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कभी कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी हमें वहाँ नहीं ले जाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हम जाना चाहते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हमें वहाँ ले जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हमें होना होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तुम अपने पुराने ज़ख़्मों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूकर मुस्कुराओगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समझोगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज़ा नहीं थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीढ़ियाँ थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बिछड़ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हार नहीं था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ टूटना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत नहीं था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई शुरुआत थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल बहुत धीमे से कहेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जो भी थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी न हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जो बन गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पहले कभी थे ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो टूटकर भी बचे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी नई सुबह की वजह होंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि रात चाहे कितनी भी गहरी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह को आने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रोक नहीं सकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-आचार्य अमित
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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