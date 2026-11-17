उपाधि डॉक्टर की हो ‎नाम में अमन हो

उपाधि डॉक्टर की हो

‎नाम में अमन हो

‎पीछे

‎जाती हो जाति

‎आगे हो ज्ञान का सम्मान

‎बीच में हो नाम

‎और स्वर झंकृत हो उठें

- अमन पाल

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एक घंटा पहले