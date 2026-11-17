‎तद्भव और तत्सम का तादात्म्य देखेंगे

देख लेने दो ये एक महीना

‎बिहार का

‎एग्जाम का

‎कांस्टेबल बनने से राहत मिलेगी

‎थोडा बहुत अंजाम की

‎नहीं तो फिर से उठेंगे

‎चल देंगे पीजी की तैयारी करने

‎जेएनयू मिला तो बढ़िया

‎नहींतो

‎बीएचयू में तूफान लाएंगे

‎दर्शन पढ़ेंगे थोड़ा ,थोड़ा इतिहास देखेंगे

‎पीसीएस से लेकर आईएएस तक का ख्वाब देखेंगे

‎और हुआ तो ठीक नहीं तो

‎तद्भव और तत्सम का तादात्म्य देखेंगे

‎ये महीना जून का

‎जज़्बात का

‎जुनून का

‎देख लेते हैं एक बार

‎एक बार बस एक बार

‎धूप सह लेते हैं थोड़ा

‎धूल खा लेते हैं थोड़ा

‎कार्बनिकृत हवा का ।



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32 मिनट पहले