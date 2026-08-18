जिंदगी इक तराना

जिन्दगी इक तराना है इसे गाओ

क्यों तुम खामोश बैठे हो

थोड़ा मुकुराओ

मुस्कुराकर कर

अपना हर पल ख़ास बनाओ

जिंदगी इक तराना है इसे गाओ

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

2 घंटे पहले