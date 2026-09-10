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जहां राग बना अनुराग

Akhilesh Joshi 'Anpadh'

Akhilesh Joshi 'Anpadh'

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                            वड़नगर की माटी पावन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंजे नाद ब्रह्म की वाणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शर्मिष्ठा का सुंदर तट है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बहे सुरों की पानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाटकेश्वर की पूजा करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राग छेड़तीं दो बाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख रूप सौंदर्य अनूठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुके गगन का हर हाला॥१॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल स्वर जब मुख से निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डोलें कलियाँ मुसकाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहती मंद सुगंधित बयार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूमे उपवन सब गाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल भरने की सुंदर बेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लय में बंधती हर धारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी कला-साधना जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखे सकल भुवन सारा॥2॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली के दरबार बीच में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठा ईर्ष्या का तूफान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राग दीपक की ज्वाला सुलगै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पे संगीतज्ञ तानसेन प्रान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग-अंग में दाह उठी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखा कंठ, बुझे दीप सारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके वन-उपवन दुखियारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिले न कोई जीवन-तारे॥३॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घट भरतीं दो भोली कन्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छलके पानी की हर बूंद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुर में सुर मिल ऐसे गाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुले स्वर्ग के सारे कूँद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहुँचे तानसेन व्याकुल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिर चरणों में शीश झुकाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले हे देवियों रक्षा करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जग ने मुझको ठुकराया॥४॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दयामयी वे दोनों बहनें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर आँगन में आईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान लगाया महादेव का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मल्हार-धुन मधुरी गाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निषाद-धैवत के स्वर गूंजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिड़ा गगन में संगीत महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनी पुकार विधाता ने तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़े आए बदरा अनजान॥५॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घिरे घटा घनघोर गगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमकै बिजली चहुँओर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाच उठे मत्त होकर उपवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कूक उठे पपीहा और मोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर बरसे अमृत वर्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप्त देह शीतल हो आई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवनदान मिला तानसेन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ जग भर में छाईं॥६॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन यश गाथा सम्राट अकबर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में अति हुलसाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाही पालकी और घोड़ों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दल गुजरात भिजवाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदेश सुनाया दिल्ली चलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरबार की शोभा बनो री।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट के वैभव आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकाओ सुरों की डोरी री॥७॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा की पावन मूरत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकी सोच में दो बाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी गरिमा और कुल मर्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बिके राज का हाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कला उपासक कभी न झुकते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन के भूखे मनवाले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने प्राण न्यौछावर कर दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाभिमान के रखवाले॥८॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजभवन की दासता तज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि-कुण्ड सजाया री।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाटकेश्वर का नाम जप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को होम कराया री।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भस्म हुई भौतिक काया पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर हुआ यश का तारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहमदशाह के महलों आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत गया त्याग हमारा॥९॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी गूंजे वड़नगर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताना-रीरी की मल्हार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राग-त्याग की इस गाथा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नत-मुख होता है संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर साधना जब सच्ची हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास नया रच जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर प्रेम और बलिदान की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योति सदा जगमगाती है॥१०॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"स्वर की साधना जहाँ प्रकृति को झुका दे, और चरित्र की दृढ़ता जहाँ इतिहास रच दे—वही ताना-रीरी है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अखिलेश जोशी ‘अनपढ़’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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