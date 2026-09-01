गरीब की रसोई

दाल अब ख़बरों में मिलती है,

तेल अमीरों की बात हुआ,

चाय भी अब मेहमान-सी लगती,

घर का हर प्याला उदास हुआ।



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एक घंटा पहले