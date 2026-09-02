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तुझसे दूर कैसे जाऊँ

अजय कुमार

अजय कुमार

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कई बार सोचा है मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुमसे रूठ जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़फ़ा होकर तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दूर चला जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर बार मेरी यह कोशिश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाकाम हो जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे रूठना तो दूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे एक पल की दूरी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे सहन नहीं हो पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें अपनी निगाहों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल के लिए भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर कैसे कर पाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें छोड़कर आखिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहाँ चला जाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ख़फ़ा होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कैसे जी पाऊँगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसें चल रही हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें अपने दिल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे निकाल पाऊँगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी यादों में हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी धड़कनों में हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें भूलना चाहूँ भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे भूल पाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कैसी चाहत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कैसी आदत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे दिल में मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेइंतहा नफ़रत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही बता दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ऐसी वजह, कोई ऐसा नुस्ख़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे मैं तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा के लिए भूल पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ख़फ़ा होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दूर चला जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी दुनिया से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा के लिए निकल जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत अच्छी तरह पता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम करती हो मुझसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत... बहुत नफ़रत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन यह दिल भी क्या करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे तो तुमसे ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोहब्बत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें ही खो जाने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दिल बेताब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें ही फ़ना हो जाने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल तैयार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब इस दिल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कोई अधिकार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मेरी सुनता ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंजाम क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी यह इश्क़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकने का नाम नहीं लेता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ इश्क़, अब तू ही बता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहाँ जाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तेरी यादों को लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे शहर से चला जाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर तेरी गलियों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदनाम होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे करीब ही रह जाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सच तो यह है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे दूर जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए संभव नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुझे भूल जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए मुमकिन नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— अजयकुमार
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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