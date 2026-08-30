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पर योद्धा को समझौता मंज़ूर कहाँ है?

Ajay pratap

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                            कुछ वादे हैं, कुछ कसमें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको निभाना बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हालातों की मजबूरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आगे बढ़ने देती नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर योद्धा को समझौता मंज़ूर कहाँ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीतेगा ये वीर कभी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर हार कहाँ टिकती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय-चक्र का कुप्रभाव यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आया है हिस्से में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त कभी तो जो बदलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब गाएँगे गीत विजय के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो जीत भी होगी हमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस हार के आगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मुमकिन है नहीं, सर न झुके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सुल्तान के आगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज हम जो घिरे हैं चार दीवारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल सल्तनत भी बनेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी नाम से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझते जो कुछ नहीं मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ऐतबार भी करेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़्वाबों को हक़ीक़त करने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज काँटों पे भी चलेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द-ए-दिल का भला हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाएँ किसे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उतरे हैं शब्द कागज़ पे जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता यहीं से दिशा इनको मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो जीवन है विद्यार्थी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजय से अजेय के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र तक का नाम है इसका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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