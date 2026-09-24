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नौकरी की जवानी

Adv DK Kanojiya

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                            नौकरी की जवानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह अलार्म बजता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी आँखें मलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आदमी उठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दफ़्तर की तरफ़ चल देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब में लंच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भीतर कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सपना चुपचाप मर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महीने के अंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैलरी आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बिलों में चली जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ किस्तों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और थोड़ा-सा हिस्सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले महीने तक जीने के लिए बच जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बॉस कहता है-“तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आदमी सोचता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार में तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों के लिए भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी जगह होती है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दूसरों के कारोबार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा करने में उम्र लगा देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने जीवन की दुकान पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बंद है” का बोर्ड लगा देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रमोशन मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सी बड़ी होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केबिन बड़ा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन आदमी के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचती जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ थकान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिटायरमेंट का काग़ज़ हाथ में आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस जवानी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“करियर” कहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो कब की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की तरक्की में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खर्च हो चुकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी बुरी नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलामी भी हर नौकरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उस नौकरी से डरना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रोटी तो देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जीने का वक़्त छीन लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमाओ, मगर अपने लिए भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिम्मेदारियाँ निभाओ, मगर सपनों को मत दफ़नाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तनख़्वाह फिर आ जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- डी. के. कनौजिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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