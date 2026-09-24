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कविता: मनुष्य

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                            कविता: मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे कहूँ पशु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस वनचर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूख की अग्नि लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्वाक पगों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन-पथ पर चलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मनुष्य का मुख लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आत्मा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अधिकार की मुहर लगा देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतुओं की भाषा पढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन की दिशा पहचानता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति की मर्यादा में रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चेतना का दीप जलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी प्रकाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी अपना अंधकार छिपा लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल देह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह एक स्पंदित आकाश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनकहा गीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्वतंत्र स्वप्न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसी आत्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पाने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्श भी प्रार्थना होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वासना में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही स्पर्श
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असह्य घाव बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर उतरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो देखता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस अंधकार से वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को घायल करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका जन्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी के भीतर हुआ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षण का मौन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक क्षण का ध्यान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि आत्मा तक पहुँच जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शायद वासना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा में ढल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी निर्बल की ढाल बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की चीख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मनुष्य की विजय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस सभ्यता की राख है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का नाम दिया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु को दोष मत दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पशु प्रकृति में जीता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य को चेतना में जीना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँख का आँसू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही आँखों में उतर आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराई पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हृदय-पीड़ा लगेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उसी दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ मनुष्य कहलाएगा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य होने का अर्थ भी समझेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- डी के कनौजिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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