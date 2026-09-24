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इश्क़ का हिसाब

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                            इश्क़ का हिसाब
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तुम Sin θ होते, मैं तुम्हारा Cos θ होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारा इश्क़ भी कोई मुकम्मल-सा हिसाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम x बनकर मेरी तक़दीर में आ जाते अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हर equation में तुम्हारा ही जवाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी constant, मैं तुम्हारा कोई variable,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलती उम्र में भी रिश्ता हमारा बे-मिसाल होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आँखों तक जो जाती कोई limit मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो x → तुम होते और दिल बे-हिसाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे दूरी का derivative निकालता अगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घटता हुआ लम्हा तुम्हारे नाम का अज़ाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी साँसों को अगर integrate कर लेते तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर छोटी-सी धड़कन का तुम्हीं पूरा हिसाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी यादों का summation करता जो कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हर term में तुम्हारा ही कोई ख़्वाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दो parallel lines की तरह मिल न सके शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना हर intersection पे इश्क़ का गुलाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम π की तरह असीम, मैं कोई छोटा-सा दायरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें समेटना चाहूँ तो कहाँ तक ये ख़्वाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी zero बनके तुम मेरी ख़ामोशी में आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं infinity बन जाता अगर तुम्हारा साथ होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी मोहब्बत की probability चाहे कम थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर एक chance भी मिलता तो दिल कामयाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे बिन ये ज़िन्दगी एक undefined function है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मिल जाओ तो हर सवाल का जवाब होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आख़िर में न कोई theorem, न कोई फ़साना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना-सा गणित, इतना-सा इश्क़ हमारा:
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
Sin²θ + Cos²θ = 1
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरा Sin, मैं तुम्हारा Cos,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दोनों मिल जाएँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुकम्मल “हम” होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- डी के कनौजिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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