बस शादी के कार्ड पर खाने की अच्छी व्यवस्था है!

हम भी बड़े शरीफ़ निकले, वाह री अपनी वफ़ा,

उसकी शादी में गए और दावत भी खा आए।



ज़हर तो बहुत तुच्छ-सी बात है जनाब,

हम तो उसके ब्याह का खाना खाकर आए।



कभी कहती थी कि तुम ही मेरी दुनिया हो,

आज शादी के कार्ड पर किसी और का नाम पाया।



उसके हाथों में मेहँदी थी, चेहरे पर नूर था,

हम प्लेट लेकर खड़े थे, दिल मगर मजबूर था।



दोस्तों ने पूछा, कैसा रहा शादी का खाना?

हमने कहा—लाजवाब था, बस दूल्हा नहीं था पुराना!



पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, रिश्ते जुड़ रहे थे,

हम मन ही मन पुराने वादों का हिसाब कर रहे थे।



उसने भी मुस्कुराकर कहा, खाना खाकर जाना,

हमने कहा—तुम्हारी ख़ुशी में इतना तो बनता है खाना!



मोहब्बत में वफ़ादारी का अजब अंजाम देखा,

जिसे दुल्हन बनाना था, उसे किसी और के नाम देखा।



अब इश्क़ में न शिकवा है, न कोई शिकायत है,

बस शादी के कार्ड पर खाने की अच्छी व्यवस्था है!





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एक घंटा पहले