मगर इक बूँद में छुपी थी पूरी दास्ताँ उसकी।

हज़ारों ग़म थे सीने में, मगर इज़हार क्या करते,

लबों पर चुप्पियाँ थीं तो भला फ़रियाद क्या करते।



शब-ए-हिज्राँ में कितने ख़्वाब जलकर ख़ाक हो बैठे,

जो दिल में दफ़्न थे अरमाँ, उनका हिसाब क्या करते।



हर इक ज़ख़्म अपनी दास्ताँ कहने को बेताब था,

मगर इस दर्द की महफ़िल में कोई बात क्या करते।



किसी ने हँस के पी डाला, किसी ने अश्क बहने दिए,

जो क़िस्मत में लिखा था, उससे फिर फ़रियाद क्या करते।



न जाने कितने तूफ़ाँ दिल के अंदर दफ़्न थे मेरे,

समंदर आँख में ठहरा था, तो बरसात क्या करते।



हमारे दर्द की तफ़सील दुनिया क्या समझती,

जो ख़ुद से ही न कह पाए, किसी से बात क्या करते।



जब सब्र की हद टूटी, तो पलकों ने गवाही दी,

जो सदियों से छुपा रखा था, उसका राज़ क्या रखते।



न कोई नाम था उसका, न कोई पहचान थी उसकी,

मगर इक बूँद में छुपी थी पूरी दास्ताँ उसकी।



हज़ारों आह, लाखों दर्द जब आँखों से गुज़रे,

तब जाकर एक बूँद को नाम मिला आँसू।





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एक घंटा पहले