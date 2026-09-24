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बुढ़ापे का बचपन

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                            बुढ़ापे का बचपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उम्र से अपनी कहाँ कोई गिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल आज भी बच्चा है, यही तो सिलसिला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब उम्र गुज़ारी है ज़माने की ख़ुशी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब दिल ने कहा, जो मुझे भाए, वही भला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शाम को बेवजह निकल जाने को जी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने कहा बूढ़े को कोई काम मिला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश में ज़रा भीग के देखूँ तो ज़रा मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों से बदन पर जो तहज़ीब का गिला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलेबी जो दिख जाए तो नीयत बदलूँ क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टर का भी कहना है, मगर दिल का भी कहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरखों की वो गलियाँ हैं, वो टूटी हुई चौखट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ आज भी मेरा कोई बचपन पड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों को बुलाऊँ तो कोई बात न होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कौन-सा दुनिया में कोई काम बड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ देर किसी अपने के क़रीब बैठना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना ही अब ज़िंदगी से मेरा गिला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले मुझे दुनिया की नज़र चाहिए थी बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब अपनी ही नज़रों में सही होना भला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूट गया, उसका मलाल अब भी है लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बच गया है, उसको ही जी लेना दुआ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उम्र की दीवार से बाहर निकल आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर कोई बच्चा अभी ज़िंदा खड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मौत की बातें भी डराती नहीं मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का अभी दिल में बहुत कुछ बचा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह दो मुझे बूढ़ा न कहो, ऐ मेरे हमदम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं आज भी भीतर से वही बच्चा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- डी. के. कनौजिया
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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