पुराना घर

आज फिर गया मैं अपने उस पुराने घर में,

जहाँ सब कुछ छोड़कर आया था।

ढूँढता रहा उन पुरानी यादों को मैं, वहाँ

जहाँ कभी न जाने का वादा करके आया था।

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23 minutes ago