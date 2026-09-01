तेरे नाम की धुन

तेरे नाम की धुन बजती है,

मेरे दिल के तारों में,

तू मिले तो रंग उतर आए,

सूने-सूने बहारों में।



तेरी हँसी की एक किरण से,

रात मेरी सँवर गई,

मैं था जैसे राह का पत्थर,

तू मिली तो राह बन गई।



तेरी आँखों में देखा मैंने,

एक नया-सा आसमान,

तेरे साथ जो चल दूँ मैं तो,

छोटा लगे ये सारा जहान।



तेरी बातें बारिश जैसी,

मन की मिट्टी महकाएँ,

तेरा नाम लूँ धीरे-धीरे,

धड़कन गीत नया गाए।



तेरे नाम की धुन बजती है,

मेरे दिल के तारों में,

तू मिले तो रंग उतर आए,

सूने-सूने बहारों में।



तू पास रहे तो समय ठहरता,

दूर रहे तो शाम ढले,

तेरी यादों के दीप जलाकर,

मन मेरा हर रात जले।



ना कोई वादा चाँद-सितारों का,

ना कोई झूठी कसमें हैं,

बस इतना है—तू साथ रहे तो,

सारी खुशियाँ हममें हैं।



अगर कभी ये राहें बिछड़ें,

याद मुझे बस इतना रखना,

जिस दिल ने तुझको चाहा था,

उस दिल में तू ही रहना।



तेरे नाम की धुन बजती है,

साँसों की हर ताल में,

तू ही मेरी सुबह का उजाला,

तू ही मेरी रात में।



जब तक धड़कन चलती होगी,

ये गीत तेरा गाएगा,

प्रेम अगर सच्चा हो दिल में,

वक्त भी उसे न मिटा पाएगा।

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एक घंटा पहले