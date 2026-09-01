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तेरे नाम की धुन

Adarsh Gaur

Adarsh Gaur

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                            तेरे नाम की धुन बजती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल के तारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मिले तो रंग उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने-सूने बहारों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी हँसी की एक किरण से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात मेरी सँवर गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं था जैसे राह का पत्थर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मिली तो राह बन गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आँखों में देखा मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया-सा आसमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे साथ जो चल दूँ मैं तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा लगे ये सारा जहान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी बातें बारिश जैसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की मिट्टी महकाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा नाम लूँ धीरे-धीरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़कन गीत नया गाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम की धुन बजती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल के तारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मिले तो रंग उतर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने-सूने बहारों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू पास रहे तो समय ठहरता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर रहे तो शाम ढले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी यादों के दीप जलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरा हर रात जले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई वादा चाँद-सितारों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कोई झूठी कसमें हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना है—तू साथ रहे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी खुशियाँ हममें हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कभी ये राहें बिछड़ें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद मुझे बस इतना रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिल ने तुझको चाहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिल में तू ही रहना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम की धुन बजती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँसों की हर ताल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरी सुबह का उजाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही मेरी रात में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक धड़कन चलती होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये गीत तेरा गाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम अगर सच्चा हो दिल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त भी उसे न मिटा पाएगा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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