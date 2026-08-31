आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Sooraj ka Geet
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सूरज का गीत

Adarsh Gaur

Adarsh Gaur

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            पूर्व दिशा के आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने दीप जलाया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोई हुई धरती को जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने फिर जगाया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णिम किरणें लेकर सूरज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से मुस्काता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की बंद पलकों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस बनकर छाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी गर्मी से खेतों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्न सुनहरा होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी रोशनी पाकर ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन आगे बढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत की ऊँची चोटी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली किरण ठहर जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों के निर्मल जल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने-सी चमक बिखराती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनभर नभ में चलता सूरज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थकता फिर भी नहीं कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देकर प्रकाश सभी को जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखता माँग अपनी कुछ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढले जब लौटे सूरज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग गगन में भर जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कहता—“कल फिर आऊँगा,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अँधेरा डर जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे सूरज! तुम केवल तारा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की उजली पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही धरती मुस्काती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे रोशन सारा जहान।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree