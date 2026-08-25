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तुम्हारी अदाएं

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            हमारी तरफ अदाएं न झुकाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अदाएं तो जान ले लेती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकाओ न यूँ ही इन नज़रों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर पल इम्तिहान लेती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदाओं के दिए जो तुम झुकाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा खुद को भी तो देख लो आईने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं पता है तेरी इन आँखों का जादू,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उतर जाता है सीने में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें न सताओ हम तो हैं अकेले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ चोरी-चोरी इन नज़रों से न वार करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा देर ही सही पर पहले चले जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या खुलकर हमसे प्यार करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदा ये तेरी है कैसी बला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे देखकर भी मैं समझ न पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले-काले बालों के पीछे छुपती है जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस सादगी पर मैं मिट जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नशे की भांति तेरी ये मतवाली अदाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को घायल कर जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जादू है तेरी इन आँखों में प्यारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चुपके से मन में बस जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जैसी चढ़ी है वैसे ही उतरती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो एक पावन नशा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी तरफ अपनी अदाएं न झुकाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल की बस यही दशा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझ कर रह गए हैं इन जुल्फों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कांधे पर आकर ढल रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चढ़ जाए ये नशा तो क्या-क्या कर जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़कनें अब बेकाबू चल रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशबू है इन अदाओं में ऐसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मदहोश किए जाती है हर राह को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकाओ न यूँ ही इन अदाओं के भाव को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाम लो इस टूटती हुई चाह को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है तेरी इन काली जुल्फों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अम्बर पर छा जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकाओ न हमारी तरफ अदाएं ये अपनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमें दीवाना बना जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी तरफ अदाएं न झुकाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अदाएं तो जान ले लेती हैं...
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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