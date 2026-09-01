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मूसलाधार वर्षा! ये सिर्फ वर्षा तो नहीं लगती

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            मूसलाधार वर्षा! ये सिर्फ वर्षा तो नहीं लगती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जो गरज है, हां, इतनी भयानक गरज है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं ही कैसे बरस रही है बिना थमे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने ख़्वाबों की रातों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने गरज-गरज कर मुझसे यही कहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना पानी ना गिराओ इन बूंदों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत कमज़ोर है हमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ये बादल का पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीधे हमारे सर पे ही न गिर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कहूं और क्या ना कहूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन अनजान राहों में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मूसलाधार हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां तुम मूसलाधार हो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महज़ एक ऋतु थोड़ी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो साक्षात वर्षा का मौसम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बादलों के ठीक बीचों-बीच से निकलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अपना असली रूप निखारती हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने चमकदार किरणों से गुज़रकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम इस पावन धरती पर उतरती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश से धरा पर तुम्हारा ये आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं ही है जैसे कोई अपनी ही धुन में मग्न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही तुम उतरती चली आती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मूसलाधार नहीं तो फिर क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मूसलाधार वर्षा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मूसलाधार वर्षा हो!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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