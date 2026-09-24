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बंज़ारे की बेचैनी

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            मैं बंज़ारा बन फिरता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी हस्ती की राहों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कैसी है ये बेचैनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सिमट गई मेरी बाहों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदला था जिन उम्मीदों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपनी ही आशा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब खुद से बिछड़ कर रोता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट कर इस निराशा से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें नम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़म भारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी क्या परिभाषा दूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बेताबी के आलम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या नया कोई नाम दूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हार मान लूँ रास्तों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हौसला अपना खो दूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बंद करूँ ये लिखना-गाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोश अकेला हो दूँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तेरी ही मनमानी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब गले में फंदा डालूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या रोज़ किसी पुरानी आदत सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही नाम जपूँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ही कहो अब क्या करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस मोड़ पे आकर ठहरूँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अभिषेक गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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