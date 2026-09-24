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सहयात्री का चिंता

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            लाल बस की लाल बत्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो हरी रंग का झंडा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेल की पटरियों पर गूँजता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही पुराना एक फंदा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते-फिरते न जाने कितने यात्री,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में सवाल बिठाए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल की यादें ओढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाले कल की फ़िक्र में आए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसी रास्ते पर मुड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही बातें दोहराना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह में कुछ और,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कुछ और, बस चलते ही जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनुमान नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शांति नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस विचारों का एक मेला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना कुछ सोचे-समझे, हर शख्स यहाँ अकेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बस की घंटी फिर कब बजेगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस रेल की गड़गड़ाहट फिर कब सजेगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितने 'किन्तु-परन्तु' लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो खुद से लड़ रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कोई उनकी सराहना करेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पटरियों की वो गड़गड़ाहट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बादलों का वो गरजना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सुन पाएगा कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दबे हुए इंसान का तड़पना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों से हारकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंतिम सवाल की बेचैनी में खो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया के किसी अनजाने कोने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही यादों का होकर रह गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही कर्मों और अत्यधिक सोच के भारी बोझ तले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मानसिक सुकून खो जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया के छले?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या फिर वही लाल रंग की गाड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही मंज़र सामने आएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या कोई सहयात्री मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उन्हें गले से लगाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अभिषेक गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

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