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हम तो अपनी ही अदाओं के बोझ से

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            पुष्प कहूं या फूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने कितनी दर्द सही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बातों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे पुष्प कहूं या फूल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थम जाया कर कहीं रास्ते में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनहोनी ना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ करने से पहले कुछ कह दिया कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे पुष्प कहूं या फूल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे पुष्प कहूं या फूल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजानी आंखों को यूं ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एतबार देखा ना कर मेरे मदहोश बातों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजान समझा ना कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक कहूं तुझे मैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुझे अपना जीवन से माना हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे पुष्प कहूं या फूल ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे पुष्प कहूं या फूल ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते की हर एक बौछार के ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्पत्ति का उदाहरण ले ले ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कब तक कितनी राहों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलाएं कस है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो अपनी ही अदाओं के बोझ से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे अब ना घेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे पुष्प कहूं या फूल ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे पुष्प कहूं या फूल।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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