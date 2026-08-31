हम तो अपनी ही अदाओं के बोझ से

पुष्प कहूं या फूल,

ना जाने कितनी दर्द सही है,

इस बातों में,

तुझे पुष्प कहूं या फूल।



थम जाया कर कहीं रास्ते में ,

कुछ अनहोनी ना हो,

कुछ करने से पहले कुछ कह दिया कर,

तुझे पुष्प कहूं या फूल।



तुझे पुष्प कहूं या फूल,

अनजानी आंखों को यूं ही ,

एतबार देखा ना कर मेरे मदहोश बातों को,

अनजान समझा ना कर।



कब तक कहूं तुझे मैं ,

तू अपनी है,

अपनी है ,

मैं तुझे अपना जीवन से माना हूं।



तुझे पुष्प कहूं या फूल ,

तुझे पुष्प कहूं या फूल ,

रास्ते की हर एक बौछार के ,

उत्पत्ति का उदाहरण ले ले ना।



जाने कब तक कितनी राहों का,

बलाएं कस है ,

हम तो अपनी ही अदाओं के बोझ से ,

तुझे अब ना घेरे।



तुझे पुष्प कहूं या फूल ,

तुझे पुष्प कहूं या फूल।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

51 मिनट पहले