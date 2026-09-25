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हमको जातिवाद में बाँध दिया।

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            झूठे वादे करके देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको जातिवाद में बाँध दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म के नाम पर लूटा हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदू-मुस्लिम का नाम दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितनी ही बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के खजाने लूटे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बात आई हक मिलने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सारे रिश्ते टूटे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया को दिखाने के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेता जी ढोंग रचाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर ही भीतर देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता को लूट खाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता आज हैरान-परेशान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिसाब-किताब का नाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नेता बनने की रेस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी साधारण आम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजनेसमैन भी आ रहे यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिल्म जगत के सितारे भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश को बर्बादी पर छोड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भर रहे पेट अपने सारे ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेता जी सफ़ेद कुर्ता पहनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ पर झूठ बोलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम इंसान के सीधे मन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर से खोखला करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता का हित भूलकर ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपनी जेबें भरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के सच्चे नागरिकों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पूरी तरह छद्म करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे वादे करके देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमको जातिवाद में बाँध दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म के नाम पर लूटा हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदू-मुस्लिम का नाम दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितनी ही बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के खजाने लूटे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेता जी कहना भी अब तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन लोगों को ठीक नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहब! ये नेता लूट रहे हमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश की बची अब साख नहीं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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27 मिनट पहले

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