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कोई हमें क्यों याद करे

Abhishek Gupta

Abhishek Gupta

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                            कोई हमें ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें क्यों याद करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं हम ही पागल बने रहे ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे मिलने को वो क्या सोचते हैं ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बारे में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो पागल दिल हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या करें मालूम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मिलने को दिल तो सुकून है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लगता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किताब के पन्नों में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं पढ़ता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने उपन्यास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपन्यास के भेद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानी याद की बातें!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वो मिलते हैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमसे तो लगता है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब काम हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें मालूम हो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई खामोश बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पैगाम पर यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ का ख्याल है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही प्यार के हैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें याद कोई क्यों करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बारे में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन ही बातें करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते पल-बीते ख्याल ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को ज़ख्म की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरह हम क्यों न भूल जाएँ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तोकभी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी बातें ही गुड क्या सोचना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं !
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हमें याद क्यों करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरजते बादल से भी पूछता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई याद ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कान की तेज़ धार देते हुए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल जाते हैं कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जब भी मिलने की ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोशिश करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कह कर टाल देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखेंगे लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई नहीं मेरे लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भी ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें क्यों ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई याद करेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परन्तु ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परंतु की परिभाषा दे कोई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अभिषेक गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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