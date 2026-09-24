कोई हमें क्यों याद करे

कोई हमें ,

हमें क्यों याद करे,

शायद ,

कभी नहीं हम ही पागल बने रहे ,

उनसे मिलने को वो क्या सोचते हैं ?

हमारे बारे में ,

शायद देखो,

हम तो पागल दिल हैं,

क्या करें मालूम नहीं।

उसे मिलने को दिल तो सुकून है,

वो लगता है ,

बिना किताब के पन्नों में ,

नहीं पढ़ता था।

शायद ,

कितने उपन्यास।

उपन्यास के भेद,

कहानी याद की बातें!

जब वो मिलते हैं ,

हमसे तो लगता है ,

सब काम हो गए।

उन्हें मालूम हो ,

कोई खामोश बातें,

हर पैगाम पर यह,

इश्क़ का ख्याल है!

अपने ही प्यार के हैं...

हमें याद कोई क्यों करे,

हमारे बारे में ,

कौन ही बातें करे,

बीते पल-बीते ख्याल ,

को ज़ख्म की ,

तरह हम क्यों न भूल जाएँ!

कोई तोकभी तो,

छोटी बातें ही गुड क्या सोचना...

पता नहीं !

हमें कोई,

कोई हमें याद क्यों करे,

शायद,

कभी नहीं ?

गरजते बादल से भी पूछता हूँ,

हमें ,

कोई याद ,

क्यों ?

करेगा,

मुस्कान की तेज़ धार देते हुए ,

वो,

निकल जाते हैं कहीं,

हम जब भी मिलने की ,

कोशिश करते हैं,

तो वो ,

कुछ कह कर टाल देते हैं,

शायद कभी,

देखेंगे लगता है।

कोई नहीं मेरे लिए,

कभी कभी-कभी

और भी ?

हमें क्यों ?

कोई याद करेगा,

शायद,

क्यों ?

परन्तु ,

परंतु की परिभाषा दे कोई...

-अभिषेक गुप्ता

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