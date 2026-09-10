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क्या आप दिव्यांग हैं?

Abhishek Gupta

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दिव्यांग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम दूरदर्शन पर देखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम एक दिव्यांग हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दुर्बल को देखकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे मिलने का विश्वास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी न पूरा होने वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इनके प्रेमी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उनसे पूछेंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आप दिव्यांग हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका मन बड़ा-बड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों से लेकर पैरों तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो निहारेगा मुझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पूछूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप सही बता दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीमार हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार है किसी से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिमाग में कुछ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इनसे भी ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप दिव्यांग हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मुख मुझसे क्या बोलेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता नहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या परंतु?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवश्य करेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उससे कहेंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह सोचेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कौन हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोशिश मत करो सवाल करने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुलिस बुला दूँगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुलिस?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें हम पीछे होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुलिस?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी कोशिश करेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम पूछ-पूछ कर हँसा देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह इंतज़ार करेगा हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हम किसी और से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को दिखलाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दूरदर्शन से प्रेम करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परदे के पीछे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृश्य से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम चिल्ला-चिल्लाकर कहेंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर्थ-संसार ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचेंगे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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23 मिनट पहले

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