वहां औरों के लिए तो बदस्तूर चलता रहता है यह कारवां।

हां कल देखा मैंने भी मौत का एक मंजर ,

लगा जैसे चुभ गया दिल में कोई तीखा खंजर ।

देखे कई अनचाहे नजारे, सुने अनकहे एहसास भी ,

देखा उस मौत-ए-घड़ी के साए को भी ,

और अपनों के बदलते रवैये को भी ,

आ रहे थे कई मेहमान भी

निभाने को गम की रस्मों रिवाज

पर चंद लम्हों की तसल्ली दे

लौट रहे थे सभी अपने आशियांन ।

चंद कदमों की दूरी पर जिंदगी यूं ही मशगुल थी ,

जैसे किसी के जाने की खबर महज़ एक मामूली धूल थी।

फिर आया शाम का वह कयामत का पहर ,

जब सुलग रही चिता के हवाले किया उस वजूद का पहर ।

वह शोले तमाम रात जलते रहे ,

एक हस्ती खेलती हस्ती को खाक में तब्दील करते रहे ।

इस दोहरे फलसफे को देख मैं स्तब्ध सी रह गई ,

जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत मुझसे कह गई ,

जाना उस रोज मैंने भी

क्या है किसी की हस्ती का मोल ।

एक सांस के थमने से नहीं रुकता दुनिया का भूगोल,

उजड़ जाती है किसी एक की पूरी कायनात जहां ,

वहां औरों के लिए तो बदस्तूर चलता रहता है यह कारवां।

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एक घंटा पहले